Atlas de Riesgos del municipio de Chihuahua estará alineado con estándares nacionales

El Gobierno Municipal creó un Comité para dar seguimiento a que esta herramienta cumpla con lineamientos

Por indicación del alcalde Marco Bonilla, la Secretaría del H. Ayuntamiento de Chihuahua instaló el “Comité Técnico Municipal de Recepción, Revisión y Validación de Entregables”, integrado por 14 dependencias municipales para dar seguimiento a la actualización del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de Chihuahua 2026-2027.

El secretario del H. Ayuntamiento, Roberto Fuentes, compartió que esta herramienta tiene el objetivo de planear el crecimiento de la ciudad y que esté preparada para enfrentar emergencias y prevenir desastres para mayor seguridad de las familias.

Por otro lado, el coordinador de Protección Civil Municipal Iván Rivera agregó que la seguridad del municipio es compartida, puesto que se colabora en equipo para crear este Atlas que ayude a construir un Chihuahua más seguro, resiliente y preparado.

Mediante este Comité se busca asegurar que el Atlas, elaborado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), se desarrolle en estricto cumplimiento de los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Guía de Contenido Mínimo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), garantizando información veraz y útil para la gestión del riesgo y el ordenamiento territorial municipal.

A estos trabajos se suma el Instituto Municipal de Planeación Integral (IMPLAN) para dar seguimiento a lo establecido. Gracias a este Comité, se podrá dar un paso más en el proceso, fortaleciendo el control de calidad institucional antes de que el instrumento sea remitido a las instancias federales.

Con esta acción, la administración que encabeza el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de gobernar con visión preventiva, cercana a la gente y basada en información técnica confiable, para construir un Chihuahua más seguro para todas y todos.