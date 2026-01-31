Rescata SSPE a 21 personas en situación de movilidad en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, brindó auxilio y resguardo a 21 personas en situación de movilidad que se encontraban retenidas en un domicilio de Ciudad Juárez.

El hecho ocurrió el 30 de enero, durante recorridos de patrullaje preventivo en el cruce de las calles Juan Balderas y Francisco R. Almada, en la colonia Francisco I. Madero, Distrito Centro.

Durante el recorrido, una ciudadana solicitó apoyo de manera verbal, señalando que en un domicilio cercano presuntamente se encontraban personas privadas de su libertad. La mujer prefirió no proporcionar sus datos personales por temor a represalias.

Al aproximarse al inmueble señalado, elementos de la SSPE fueron atendidos por una mujer que manifestó encontrarse al interior junto con más personas, mismas que no podían salir del lugar y solicitaron ayuda. Ante esta situación, los policías actuaron de manera inmediata para salvaguardar la integridad de las personas, logrando que 21 personas en situación de movilidad pudieran salir del domicilio.

Posteriormente, las personas rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la SSPE, donde se les proporcionaron alimentos y atención médica para valorar su estado de salud.

De manera libre y voluntaria, la totalidad de las personas manifestó su deseo de ser canalizadas al Instituto Nacional de Migración (INM), respetando en todo momento sus derechos humanos y su voluntad expresa.

Las personas auxiliadas son adultos de entre 19 y 51 años de edad, originarios de China, Guatemala, El Salvador y diversos estados de la República Mexicana, quienes se encontraban en condición de movilidad.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de proteger la vida, la integridad y los derechos humanos, así como de actuar con sensibilidad, legalidad y coordinación interinstitucional ante situaciones que ponen en riesgo a personas vulnerables.