Rescata Policía Municipal y Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal tres Husky en abandono

– Trabajos en conjunto permitieron el rescate

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 16 de enero de 2026.- Personal de la Unidad de Investigación de Delitos contra Animales de la Dirección de Seguridad Publica Municipal, trabajaron en conjunto con la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, para lograr el rescate de tres perros de raza Husky que se encontraban en situación de abandono dentro de un domicilio ubicado en la Colonia San Rafael.

De acuerdo con la información recabada, los caninos permanecían en el lugar sin alimento y sin las condiciones adecuadas para una vida digna, lo que constituye un acto de maltrato animal. El inmueble se encontraba en estado de abandono, agravando las condiciones en las que vivían los perritos.

Cabe señalar que los propietarios habían sido notificados en dos ocasiones para atender la situación y garantizar el bienestar de los animales; sin embargo, ante la falta de respuesta y la negativa para corregir las condiciones, este día se procedió a su rescate.

Los tres Huskies fueron puestos bajo resguardo y quedaron a disposición de médicos veterinarios para posteriormente ser canalizados a los refugios de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal para su proceso de adopción.

A través de estas acciones el Gobierno Municipal reitera su compromiso con la protección y el bienestar animal, así como el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato.