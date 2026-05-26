Reportan Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez con el Tri

Santiago Giménez, Obed Vargas y Johan Vásquez se perfilan como la base del futuro de México rumbo a la Copa Mundial. Con menos de 27 años y la experiencia de competir en el futbol de Europa, los tres jugadores encabezan el proyecto de la dirección de selecciones nacionales para los próximos dos ciclos internacionales.

Vásquez, actual capitán del Genoa italiano, recibió la convocatoria del técnico argentino Gerardo Martino para Qatar 2022, aunque presenció el torneo desde el banco de suplentes. En el caso de Giménez (AC Milán) y Vargas (Atlético de Madrid), la gran cita del verano representará su debut en una lista definitiva del equipo nacional.

La tercia de jóvenes se unirá al resto de sus compañeros en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) -el defensor central lo hará el jueves- de cara a los últimos dos partidos amistosos previos (contra Australia y Serbia, este sábado y el jueves 4 de junio) a la inauguración de la Copa en el Estadio Azteca frente a Sudáfrica.

“La selección nacional continúa así con la integración de jugadores que militan en clubes del extranjero, como parte del proceso final de preparación rumbo a la Copa del Mundo”, informó la Federación Mexicana de Futbol.