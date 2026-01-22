Reportan enfrentamiento en la carretera Chihuahua-Ojinaga; afirman que lanzaron explosivos

A través de redes sociales y llamadas al número de emergencia, fue reportado un enfrentamiento entre sujetos armados en la carretera que conduce de Chihuahua a Ojinaga.

Según el reporte, la balacera ocurrió cerca de la caseta de peaje, en donde también se reportó la presencia de ponchallantas y uso de explosivos.

Debido a ello, varios vehículos que circulaban por la zona habrían resultados con daños.

Hasta el momento no existe una versión oficial, pero trascendió que el enfrentamiento fue protagonizado por integrantes de La Línea y Los Cabrera, quienes se disputan el control de ese corredor fronterizo.