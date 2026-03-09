Reporta SSPE 42 detenidos durante la semana

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó los resultados operativos obtenidos del 02 al 08 de marzo, periodo en el que se realizaron diversas acciones de vigilancia, investigación y combate a los delitos en distintas regiones del estado.

El Secretario Gilberto Loya Chávez, destacó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la seguridad y combatir tanto delitos del fuero común como del fuero federal.

Durante este periodo se logró la detención de 42 personas, de las cuales 37 fueron por delitos del fuero común y 3 por delitos del fuero federal.

En materia de recuperación y aseguramiento de vehículos, se reportó la recuperación de 17 unidades con reporte de robo, además de 12 vehículos relacionados con la comisión de delitos y 3 vehículos de procedencia extranjera.

Asimismo, las corporaciones estatales aseguraron 3 armas cortas y 6 armas largas, así como 22 cargadores, 547 municiones y 32 unidades de equipo táctico.

Como parte de las acciones contra el narcotráfico, se logró la destrucción de cuatro campamentos utilizados para actividades ilícitas, además del aseguramiento de 66 dosis de cocaína, 230 dosis de metanfetamina conocida como cristal y 743 dosis de marihuana.

El secretario Gilberto Loya reiteró que la SSPE continuará reforzando los operativos y la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para mantener acciones firmes contra la delincuencia y garantizar la seguridad de la población