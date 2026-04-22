Reporta DSPM 15 homicidios en lo que va del mes de abril; sesionará mesa de seguridad el viernes

El comisario de Seguridad Pública Municipal Julio Salas informó que a la fecha se tiene registro de 15 eventos dolosos en la capital de los cuales, el 54% de las víctimas perdieron la vida por proyectil de arma de fuego.

En la conferencia de prensa el jefe de las fuerzas municipales mostró 13 homicidios, sin embargo, se agregaron dos hechos más, uno ocurrido ayer por la tarde y el de otra víctima que falleció en el hospital. Salas González dejó claro que hay una disminución en este delito muy significativa gracias a la operación coordinada entre Fiscalía, Sedena y Guardia Nacional, además del patrullaje reforzado en zonas como el Distrito Morelos.

De acuerdo con el conteo de homicidios en lo que va del año: Enero 36, febrero 20, marzo 25 y abril 15. Y es que en 2025 abril cerró con 35 homicidios, por lo que se ve una disminución importante. Es importante puntualizar que de acuerdo con la gráfica que mostró la DSPM avalada por los miembros de la Mesa de Seguridad, es que cinco personas perdieron la vida en el hospital luego de ser atacadas a balazos.

Al fin de semana, afirmó que sostendrán reunión nuevamente los de la mesa de seguridad con el alcalde Marco Bonilla, para hablar de homicidios dolosos. Por lo pronto, la capital se mantiene firme en detenciones contra el narcomenudeo y coordinada con la investigación que encabece la Fiscalía.