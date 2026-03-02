Reporta alcalde 19 homicidios dolosos durante febrero en la capital

El alcalde Marco Bonilla informó que cerró el mes de febrero con 19 homicidios, con una disminución del 47% con respecto al mes de enero.

“Y ya si sumamos el mes de enero y febrero, estamos exactamente igual que el año 2025 en los meses de enero y febrero, es decir, ya estamos nivelados, ha sido un gran esfuerzo de coordinación entre las tres instancias gubernamentales, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, que hemos logrado, pues ir retomando el control y la seguridad de nuestra ciudad”.

Cabe recordar que el Municipio a través de la DSPM tiene coordinación con la AEI, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mismos que no han bajado la guardia, reforzando las zonas que están en foco rojo por incidencias. Y es que comenzando el año, fueron los distritos Morelos y Colón los más afectados por la violencia.

En febrero dos días consecutivos fueron hallados cuerpos encobijados, asimismo, continuaron narcomensajes, sin embargo, se determinó que el 90% de los crimenes están relacionados con el ajuste de cuentas por el narcomenudeo.