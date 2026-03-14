Repartidor de plataforma resulta lesionado tras derrapar en la Teófilo Borunda

Un joven repartidor de Didi Food resultó lesionado luego de derrapar cuando circulaba en sentido de oeste a este sobre la avenida Teófilo Borunda, poco antes de tomar el acceso hacia la carretera Aldama.

El conductor viajaba a bordo de una motocicleta Dínamo Renegada 250 cuando perdió el control y cayó sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones abrasivas en el brazo derecho.

Elementos de la Policía Estatal que transitaban por la zona abanderaron el área y auxiliaron al joven en espera de los servicios médicos. Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron las primeras atenciones y realizaron la valoración para determinar si requería traslado a un hospital.

Asimismo, se solicitó la presencia de Policía Vial para el abanderamiento del tráfico y la toma del reporte correspondiente.