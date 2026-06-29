Aeronave que trasladó a “El Mayo” Zambada será exhibido en un museo de aviones de guerra en Santa Teresa, Nuevo México

El avión Beechcraft King Air en el que fue trasladado por la fuerza Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos hace casi dos años fue donado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a un museo de Nuevo México, que lo exhibirá para contar la historia de la captura del capo que por décadas había eludido la justicia en su propio país.

Andrés Cabral, director de operaciones del War Eagles Air Museum, que forma parte del Aeropuerto del Condado de Doña Ana, en Santa Teresa, Nuevo México, dijo que el avión fue entregado en donación por la agencia federal tras su confiscación hace casi dos años. El FBI no respondió a una solicitud de información sobre la donación al museo.

En ese aeropuerto, ubicado cerca de El Paso, Texas, fueron capturados por agentes federales “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. El padre de Guzmán López había sido el principal aliado y socio de Zambada García antes de su tercera captura y extradición a Estados Unidos, donde purga una cadena perpetua.

Ahora, a casi dos años de la captura de “El Mayo” y Guzmán López, ocurrida el 25 de julio de 2024, el avión pasará a formar parte de la exhibición de aeronaves del museo, integrada en su mayoría por antiguos aviones de guerra, dijo Cabral.

“Es alguien importante en el crimen organizado”, dijo Cabral, quien se encontraba en el aeropuerto el día en que fueron capturados ambos capos. “Y debe contarse cómo fue aprehendido y cómo vino terminando al último”.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mayo” fue secuestrado por Guzmán López en Culiacán, Sinaloa, y llevado por la fuerza para su arresto al aeropuerto de Santa Teresa.

La traición habría ocurrido luego de que Guzmán López supuestamente lo convocó con engaños para servir como mediador en una reunión a la que también fueron invitados líderes políticos para hablar de un conflicto en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Esa misma versión fue ofrecida por Zambada García en una carta divulgada por su defensa legal poco después de su captura para denunciar cómo presuntamente fue secuestrado para ser entregado al gobierno de Estados Unidos.

En diciembre de 2025, al anunciar que Guzmán López había aceptado un acuerdo de culpabilidad con fiscales federales, Andrew Erskine, fiscal estadounidense, también retomó esa versión para describir cómo se había logrado la captura tanto del hijo de “El Chapo” como de “El Mayo”.

Por su parte, en agosto de 2025, “El Mayo” también se declaró culpable de narcotráfico y de haber encabezado el Cártel de Sinaloa, catalogado como una organización terrorista extranjera junto con otros grupos criminales mexicanos y latinoamericanos por el gobierno de Donald Trump. Actualmente Zambada García se encuentra a la espera de su audiencia de sentencia, que fue programada para finales de julio de este año.

La aeronave ha permanecido en el pequeño aeropuerto de Nuevo México desde que el FBI la decomisó formalmente el día de los arrestos, de acuerdo con trabajadores del museo.

Un informe del decomiso publicado por el FBI poco después de las capturas atribuye la propiedad tanto a Zambada García como a Guzmán López. El avión fue valuado en 650,000 dólares en el documento del aseguramiento.

De acuerdo con una fuente conocedora de los acuerdos entre el FBI y el museo, la aeronave fue donada a través de un acuerdo con vigencia de cinco años porque no podría ser utilizada o vendida por el gobierno, ya que los números de serie de las piezas del avión fueron borrados o alterados antes de su arribo a Estados Unidos.

De hecho, la matrícula N287KA que fue sobrepuesta en los costados de la aeronave en realidad pertenecía a otro modelo de avión registrado en Estados Unidos, motivo por el cual tampoco se conocen los antecedentes de la aeronave.

Por esta razón, el avión podría ser finalmente desmantelado y vendido por partes al término del acuerdo establecido con el FBI, dijo la fuente, aunque esa posibilidad será analizada dependiendo del éxito de la exhibición.

Aunque el avión todavía no forma parte de manera oficial de las exhibiciones del museo, ya es común que algunos visitantes busquen la aeronave y para tomarse fotografías junto a ella, dijo Cabral.

”Lo teníamos dentro del museo pero lo tuvimos que sacar porque tuvimos varios eventos”, dijo Cabral. “Ha venido mucha gente que ha venido a verlo, todo mundo quiere saber qué pasó, cómo estuvo la captura”.

Sin embargo, ya se planea integrar el avión a la exhibición permanente del museo, aunque aún no se tiene una fecha para mostrarlo junto con aeronaves utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam por las fuerzas armadas estadounidenses.