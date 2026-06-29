Fiesta Mundialista aumenta 20% ventas; señala Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola Campos dio a conocer que se espera un 20% de incremento en ventas en el centro por la transmisión del partido de México contra Ecuador.

La líder del comercio formal del centro de la ciudad, lanzó una invitación a los ciudadanos a visitar el centro y aprovechar a comprar e impulsar el comercio.

“Que vengan a disfrutar del centro, se espera un incremento de venta del 20% los otros juegos fueron buenos para la venta del centro”, comentó.

Menciona que el principal movimiento de venta se concentrará en los restaurantes bares y en comercios deportivos donde se pueda adquirir la playera de la selección mexicana.