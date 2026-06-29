Obligaron vecinos de El Quijote a JMAS Parral a enviar agua tras días de presionar: Alma Portillo

La diputada de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, reconoció la determinación de las familias de la colonia El Quijote, quienes mediante una intensa jornada de organización y presión social lograron que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral finalmente cumpliera con la obligación de suministrar agua potable, luego de semanas de incumplimientos por parte de la dependencia.

La legisladora recordó que hace más de un mes el director de la Junta, el ingeniero Gaytán, empeñó públicamente su palabra de garantizar el servicio al menos dos días por semana para las familias de ese sector. Sin embargo, ese compromiso nunca fue respetado. Incluso, señaló, la dependencia llegó al extremo de desacatar una resolución judicial derivada del amparo promovido por habitantes de la colonia con el acompañamiento jurídico y político de la diputada.

“Lo que ocurrió este fin de semana demuestra que cuando las familias se organizan y defienden sus derechos, las autoridades no tienen más opción que responder. No tendría que ser mediante protestas ni mediante un amparo como las colonias consigan agua; debería bastar con que los funcionarios hicieran su trabajo y cumplieran la ley”, expresó.

Portillo calificó como revelador que, una vez restablecido el suministro tras la presión ciudadana, personal de la propia JMAS acudiera a los domicilios para abrir llaves, revisar tinacos y tomar evidencia de que el agua había llegado, con la evidente intención de acreditar el cumplimiento de la resolución judicial que durante semanas ignoraron.

“Si pudieron demostrar que sí eran capaces de llevar agua cuando la ciudadanía elevó la voz y cuando un juez los obligó, queda claro que el problema nunca fue la imposibilidad, sino la falta de voluntad para atender a las familias”, sostuvo.

La legisladora anunció que, junto con los vecinos, mantendrá una vigilancia permanente para verificar que el suministro continúe y adelantó que este acompañamiento se extenderá a otras colonias de Parral donde las familias enfrentan problemas similares de desabasto.

“No vamos a bajar la guardia. Seguiremos acompañando a la ciudadanía, ampliando la vigilancia y ejerciendo toda la presión social, jurídica e institucional que sea necesaria para que la Junta Municipal deje de administrar excusas y empiece a garantizar un derecho tan básico como el acceso al agua. Ninguna familia debería tener que rogar por un servicio al que tiene derecho”, concluyó.