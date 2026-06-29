Tras recorte del “gobierno de la muerte”, ajustará Estado gasto de nómina: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que, con el recorte de 30 por ciento en recursos federales, el Estado analiza las áreas en donde se pueden hacer ajuste de gastos, incluyendo personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común conocidos como los “chalecos azules”.

Explicó que este lunes se llevará a cabo una reunión entre el titular de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes para analizar la mejor manera de reducir el presupuesto sin afectar a las familias.

De la misma manera que en Desarrollo Humano y Bien Común se busca reducir el gasto de nómina, el resto de las dependencias estatales también recibieron la instrucción de ajustarse el cinturón en materia presupuestal.

“Recuerden que sí le pedimos a los secretarios que la dependencias, del Gobierno del Estado que redujeran un 30 por ciento de su presupuesto, que nos apretaramos todavía aún más el cinturón debido a que la 4T, de Morena, de este gobierno de la muerte que está tratando de ver cómo va a terminar con todos los Estados que buscan gobernar bien para la gente”.