Invita Gobierno Municipal a disfrutar de las presentaciones de libros del Programa Editorial Chihuahua durante julio

–Tres autoras y autores de la Colección PECH 2025 compartirán sus obras en bibliotecas municipales con entrada libre

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio, invita a la ciudadanía a asistir al ciclo de presentaciones de libros del Programa Editorial Chihuahua (PECH) 2025, que durante el mes de julio acercará al público tres nuevas obras de autoras y autores chihuahuenses en distintas bibliotecas municipales.

Todas las actividades son de entrada libre y representan una oportunidad para que las y los asistentes conozcan de primera mano a las autoras y autores, dialoguen sobre sus procesos creativos y descubran las nuevas propuestas literarias que enriquecen la producción editorial de Chihuahua Capital.

La programación iniciará el miércoles 2 de julio con la presentación de “Jardín de Rosas Muertas”, del autor Josué Nahum Guzmán, en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, ubicada en el Parque Lerdo, a las 6:00 de la tarde.

Posteriormente, el miércoles 9 de julio, en el mismo recinto y horario, se presentará “Jicaletas”, de la autora Miriam Tapia, obra que también forma parte de la nueva colección editorial del programa.

Finalmente, el miércoles 16 de julio, concluirá este ciclo con la presentación de “Las vacaciones de la Muerte”, del autor Alejandro Ramos Ayala, en la Biblioteca Municipal Colinas del Sol, también a las 6:00 de la tarde.

Las presentaciones forman parte de las actividades de difusión de la Colección PECH 2025, integrada por las obras seleccionadas dentro del Programa Editorial Chihuahua, iniciativa que desde su creación en 2014 impulsa la publicación de escritoras y escritores de Chihuahua Capital, consolidándose como una plataforma fundamental para el desarrollo literario y editorial del municipio.