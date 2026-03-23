Reitera Loya aspiración a la gubernatura, índices delictivos a la baja

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez reiteró su aspiración de buscar la gubernatura de Chihuahua en 2027 como candidato del Partido Acción Nacional (PAN), asegurando que en materia de seguridad, los índices delictivos van a la baja.

Luego del anuncio que realizó el PAN Nacional el sábado pasado, oficializando la apertura a perfiles ciudadanos, Gilberto Loya consideró que se trata de una acción muy positiva por parte del partido al promover la participación de la sociedad.

Asimismo, indiocó que con la apertura de las candidaturas, la ciudadanía tiene mayores posibilidades de elegir a quien considere como la mejor propuesta para ocupar una gubernatura, alcaldías o diputaciones.

“Ahí están los resultados, quien no lo quiera ver y quien quiera politizar los temas, pues bueno, hará lo que decida, pero los resultados ahí están tanto en las tendencias a la baja, en homicidios, en robo de vehículo, en robo a casa habitación, en robo a negocio, disminuciones delictivas en prácticamente todo el Estado, como también en la resolución de casos tan impactantes como el caso de la semana pasada del menor desaparecido”.