Reintegra FGE a su hogar a menor de edad ausente en Guachochi

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, localizó sana y salva a una adolescente de 14 años de edad, reportada como ausente 17 de febrero del presente año, en el municipio de Guachochi.

Personal de la Agencia Estatal de Investigación encontró a la menor de edad en calles de la colonia Los Montes, en el citado municipio, y la presentó ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delitos por Razones de Género y la Familia.

En presencia de sus padres, declaró que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de la comisión del algún delito, que salió de su domicilio para irse a vivir con un amigo.

Con la reintegración de la adolescente a su entorno familiar, se concluyó con los protocolos de localización y se dio de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, trabajan de manera permanente y coordinada en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.