Registra SSPE cerca de 8 mil licencias expedidas en enero en la ciudad de Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, informó que durante el mes de enero se ha registrado una alta participación ciudadana en el trámite de licencias de conducir, alcanzando un total de 7 mil 946 licencias expedidas.

El Ing. José Antonio Durán, Director de Movilidad y Cultura Vial, destacó que esta cifra refleja una excelente respuesta de la ciudadanía, que ha acudido a mantener sus documentos en regla y en cumplimiento con lo establecido por la Ley.

Asimismo, recordó que el trámite de licencias por primera vez se realiza únicamente con cita, mientras que la renovación de licencias se atiende sin necesidad de cita, lo que permite agilizar el servicio y brindar una atención más eficiente a las y los usuarios.

Durán exhortó a la población a mantener su documentación vigente, no solo como una obligación legal, sino como una medida de responsabilidad vial que contribuye a la seguridad de todas y todos.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a tramitar la licencia digital, una herramienta que facilita la portabilidad del documento y fortalece la modernización de los servicios que ofrece la SSPE, en beneficio de la movilidad y la seguridad vial en el estado.