Registra Protección Civil Estatal daños en cinco municipios por temporal de viento

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, tras el temporal de viento registrado la tarde de este martes, personal de la dependencia atendió múltiples reportes de afectaciones en cinco municipios del estado.

En Ciudad Juárez se contabilizaron 42 árboles caídos, hubo espectaculares y láminas desprendidas, bardas colapsadas y dos personas lesionadas por caída, entre otros percances menores.

En el municipio de Chihuahua se reportó el desplome de una barda, un espectacular y un poste; en Cuauhtémoc hubo árboles caídos y una lámina desprendida. También hubo incidencias en Nuevo Casas Grandes y Janos por postes caídos.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, hoy se prevé viento con rachas que podrían superar los 75 kilómetros por hora (km/h) en la zona noroeste y entre los 35 y 65 km/h en el resto del estado, lo que podría generar tolvaneras en tramos carreteros.

La CEPC exhorta a la ciudadanía a asegurar objetos en patios y azoteas, evitar transitar por zonas con estructuras debilitadas, conducir con precaución en carretera y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.