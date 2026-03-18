Refrenda SSPE coordinación con Nuevo Casas Grandes para fortalecer la seguridad municipal

En apego a la estrategia para fortalecer la seguridad en los municipios del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reiteró su disposición para mantener la colaboración con el Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, con el objetivo de preservar la paz y tranquilidad de sus habitantes.

A través de la Dirección General Jurídica, la Policía del Estado participó, en representación del Secretario Gilberto Loya, en una reunión convocada por la Secretaría de Gobernación, en la que se contó con la presencia de la alcaldesa Edith Escárcega, así como autoridades municipales, para abordar temas relacionados con la presencia y actuación de la corporación estatal en el municipio.

Durante el encuentro, el director general jurídico de la SSPE, Omar Tinoco, explicó el marco jurídico y normativo que regula la actuación de la Policía del Estado y la Policía Vial, así como los requisitos necesarios para la conformación y operación de los cuerpos de seguridad, reiterando la apertura institucional y disposición de colaboración por parte de la dependencia.

La SSPE destacó que ha mantenido una postura de apertura y acompañamiento hacia el municipio, poniendo a disposición sus distintas áreas para fortalecer las capacidades en materia de seguridad pública, así como para impulsar la consolidación de un cuerpo de seguridad municipal sólido y eficiente.

Finalmente, la dependencia estatal reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales, con el fin de fortalecer los esquemas de cooperación institucional en beneficio de la seguridad de las y los habitantes de Nuevo Casas Grandes.