Refrenda Maru su apoyo a mujeres chihuahuenses: “sé lo que representa la violencia”

La gobernadora María Eugenia Campos Galván refrendó su apoyo a las mujeres chihuahuenses, recordando que ella ha sido víctima de violencia en diversas etapas de su vida y que tiene la disposición de dialogar con ellas para que puedan seguir adelante.

A quienes tienen previsto participar en las movilizaciones del 08 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, les expresó la importancia de contar con una red de apoyo tal y como ella la tuvo con su mamá, añadiendo que la violencia no se combate con más violencia.

“Quiero decirles que tienen a una mujer gobernadora, a una mujer gobernadora que a lo mejor vivió la violencia también de muy niña y que sé lo que esto representa y que lo he vivido también en mis cargos públicos recientemente con la violencia psicológica que realizó el señor Corral y que bueno, pues está denunciado”.

Agregó que el protocolo de seguridad que se implementará el día de la marcha está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).