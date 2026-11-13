Localiza FGE a masculino con reporte de ausencia en Jiménez

La Fiscalía General del Estado, localizó sano y salvo a Antonio V. A., masculino de 68 años de edad, que contaba con reporte de ausencia interpuesto el 10 de noviembre del presente año en la ciudad de Jiménez.

Como resultado de los protocolos de búsqueda coordinados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, la noche de ayer jueves, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) encontraron a dicha persona en un nosocomio ubicado en el referido municipio.

En su declaración ante el Ministerio Público, indicó que salió de su domicilio rumbo al monte y se desorientó, por lo que no recordó como regresar.

Con su reintegración a su núcleo familiar, se concluyó con los protocolos de localización y se dio de baja el reporte de ausencia.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, reiteran su compromiso de trabajar de manera permanente en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.