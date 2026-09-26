Reforzaron la seguridad en Chihuahua capital con filtros y patrullajes nocturnos

-Como parte de las acciones de prevención contra homicidio.

Durante la noche, corporaciones de seguridad implementaron filtros y patrullajes en distintos distritos de Chihuahua capital, como parte de las acciones coordinadas para prevenir homicidios.

En los filtros, los agentes verificaron vehículos y realizaron revisiones preventivas para detectar armas, sustancias ilícitas y otras situaciones que pudieran representar un riesgo para la ciudadanía.

Los recorridos se realizaron mediante células integradas por elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano.

El comisario Julio César Salas González supervisó el despliegue y se sumó a las acciones acordadas en la Mesa Regional de Seguridad, que preside.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantuvo la coordinación con las corporaciones estatales y federales para fortalecer la vigilancia en la ciudad.