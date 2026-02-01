Reforma electoral de Sheinbaum llegará al Congreso abierta a cambios, señala Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que habrá una reforma electoral en la que participarán todos los partidos del bloque mayoritario integrado por PVEM y PT.

Al hacer el anunció, aseguró que los militantes deben demostrar una lealtad total al proyecto de gobierno, ya que no “tienen derecho a fallar” en su compromiso con las iniciativas presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su intervención en la plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, comentó que la reforma se llevará acabo en coordinación con distintos sectores y no a través de imposiciones.

Rodríguez afirmó que “hay claridad en los tiempos” y que el Congreso tendrá un espacio para debatir y votar. Agregó que “los encuentros garantizan que la iniciativa que llegue a la Cámara no será solo de escritorio, sino que tendrá el respaldo del pueblo”.

Antes de retirarse de San Lázaro, fue interrogada sobre el apoyo a la reforma electoral y su relación con los partidos aliados de Morena.

En el mismo evento, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, solicitó lealtad a los militantes de Morena durante la Reunión Plenaria del grupo parlamentario en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Al concluir, fue abordada por periodistas sobre los mensajes discutidos, especialmente el llamado a la lealtad.

“Quiero concluir reconociendo que la trascendencia de estos cambios ha sido posible gracias a quien hoy guía el rumbo de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum. Su profesionalismo, su entrega absoluta, y su profundo amor a la patria, la han convertido en una estadista respetada y reconocida a nivel mundial, pero su mayor fortaleza está aquí en su tierra, este respaldo histórico con más del 77% del pueblo no es gratuito, es la cosecha de gobernar conciencia, con conciencia, con la ley en la mano, pero sobre todo con el corazón y el amor al pueblo”, explicó.