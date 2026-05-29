Recuperó Policía Municipal vehículo con reporte de robo y detuvo a conductor en la zona Reliz

Elementos de la Policía Municipal recuperaron un vehículo con reporte de robo vigente y detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de posesión de vehículo robado, gracias a la tecnología de videovigilancia y la coordinación operativa desplegada en la ciudad.

Los hechos ocurrieron luego de que cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) detectaran un vehículo marca Acura, línea TSX, color gris, con reporte de robo vigente, cuando circulaba por la intersección de Diamante Reliz y avenida Teófilo Borunda.

Tras recibir la alerta, policías municipales implementaron un operativo de localización que permitió ubicar el automotor en el estacionamiento de un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Prolongación Teófilo Borunda, en la colonia Senda Real.

Al percatarse de la presencia policial, el conductor descendió de la unidad e intentó huir a pie; sin embargo, fue alcanzado y detenido por los agentes metros más adelante. El hombre se identificó como Omar Armando F. G., de 26 años de edad.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes, mientras que el vehículo asegurado fue trasladado al depósito vehicular para los trámites legales conducentes.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine la responsabilidad de las personas involucradas.