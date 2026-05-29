Formulan imputación a detenido por homicidio de un masculino en la colonia Independencia

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de José Ramón C. R., por el delito de homicidio calificado de Carlos Manuel Q. T., cometido la noche del pasado domingo 24 de mayo, en la calle Arturo Gamiz y 15 de septiembre de la colonia Independencia, en Ciudad Juárez.

En la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida, le hizo del conocimiento que se le atribuye la muerte por disparos de arma de fuego de la víctima.

Hechos por los que fue detenido en el término de la flagrancia por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado y fijó para el próximo 01 de junio, a las 10:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso penal, en donde se determinará su situación jurídica.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).