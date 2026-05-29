Jueza rechaza aplazar primera audiencia del general en retiro Gerardo Mérida; será el 1 de junio

La jueza federal Katherine Polk Failla rechazó aplazar la primera audiencia de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, y confirmó que esta se lleve a cabo el próximo 1 de junio de 2026 a las 12:00 del mediodía.

De acuerdo con documentos judiciales, la audiencia se realizará en Sala 618 del Palacio de Justicia Thurgood Marshall.

Momentos antes, el fiscal federal de Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, solicitó que la audiencia inicial del general en retiro sea a partir del 3 de junio.

La fiscalía propuso que la presentación del exfuncionario ante la jueza Katherine Polk fuera para los días 3, 4, 5, 10, 11 o 12 de junio de este año.

Mérida Sánchez está acusado de narcotráfico junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros ocho funcionarios estatales de alto nivel por sus presuntos nexos con Los Chapitos.

Cabe recordar que el general en retiro fue arrestado el pasado 11 de junio por las autoridades estadounidenses en Arizona, unos días después de que se hiciera pública la acusación formal en el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York.

El Gabinete de Seguridad de México detalló en redes sociales que Mérida Sánchez ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el lunes, y que fue detenido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en el cruce fronterizo de Nogales hacia Arizona.

Acusado de conspiración para traficar narcóticos y delitos relacionados con armas, por lo que enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión a cadena perpetua.

Según la acusación, el exfuncionario de Rubén Rocha Moya fue señalado por la fiscalía estadounidense de recibir 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de Los Chapitos a cambio de no interferir en las operaciones de tráfico de drogas y advertirles sobre operativos.