Recuperamos representatividad institucional de CMIC en 3 años: Julio Mercado

Julio Mercado Rodríguez presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) quien hoy deja el cargo al concluir su periodo, señaló los grandes desafíos que enfrentó así como los éxitos que se lograron en los últimos 3 años.

“Yo creo que uno de los más importantes es la representatividad institucional como cámara y organismo empresarial ya que estaba un poco relegado la representación de la cámara, con proyectos importantes y otro claro ejemplo el apoyar a muchas organizaciones civiles como Darenka que apoya a niños con cáncer y demostrar que el empresariado ha hecho buenas acciones”, comentó.

A lo largo de su administración, Mercado señaló la importancia de comunicación entre el organismo empresarial y entes gubernamentales con el fin de llevar buenos proyectos e impulsar a las empresas locales, asimismo conocer de primera mano las necesidades y problemas de las empresas constructoras.

Se desarrollaron foros y encuentros entre constructores y gobiernos estatales, municipales y federales para saber el desarrollo de obra para la capital y carreteras del estado, las cuales fue un problema en 2024, hoy Mercado asegura que se cumplió con un cambio en la CMIC.

Ante su trabajo en Chihuahua, Mercado Rodríguez recibió una invitación a incorporarse en el comité directivo nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), además de estar participando en la vicepresidencia de infraestructura en DESEC para tener buena atención en materia de obra.

Un reto que continuará para la siguiente administración es la capacitación con inteligencia artificial que viene a dar un giro en la construcción, asimismo ampliar el padrón de afiliados e inmiscuirse en la obra privada con el fin de estar presentes.