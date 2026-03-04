Recupera AEI pick up robada en Jiménez

Personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperó una camioneta tipo pick up de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2007, de color blanco, reportada como robada ayer martes en ciudad Jiménez.

La acción policiaca tuvo lugar este miércoles 04 de marzo, cuando los Agentes realizaban trabajos de investigación en el lugar conocido como la Casa Redonda, en la colonia La Estación, en donde encontraron abandonado el referido automotor.

Tras verificar la matrícula y el número de serie en las diferentes bases de datos, confirmaron que se trataba de la unidad reportada, por lo que la aseguraron y la pusieron a disposición del Ministerio Público que integra la carpeta de investigación y realizará las diligencias para la posterior entrega a su propietario.

Gracias al trabajo de investigación ministerial que realizan los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.