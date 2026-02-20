Recupera AEI Occidente tres vehículos con reportes de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, aseguraron en diversas intervenciones, tres vehículos que contaban con reportes de robo.

En las calles 21 y Nicolás Bravo de la colonia Internacional, en la ciudad de Madera, localizaron un vehículo de la marca Jeep, línea Wrangler, modelo 2008, color azul, sin placas de circulación, con reporte de robo, interpuesto 07 de septiembre del 2022, en Tucson Arizona, Estados Unidos.

Mientras que en la comunidad de Huajumar, municipio de Ocampo, en el exterior de un taller mecánico localizaron un vehículo de la marca Jeep, línea Gladiator, modelo 2021, sin placas de circulación, color negro, mismo que cuenta con reporte de robo del 08 de noviembre del 2025, en el municipio de Guerrero.

El tercer vehículo asegurado, es de la marca Ford, línea Figo, modelo 2019, color blanco, con placas de circulación del estado de Chihuahua, fue localizado en las calles 20 e Ignacio Ramírez en la ciudad de Chihuahua, automóvil que cuenta con reporte de robo del día 06 de febrero del 2026 en la ciudad de Cuauhtémoc.

Los tres vehículos asegurados fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público que integran las carpetas de investigación.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.