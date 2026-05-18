Recupera AEI en NCG vehículos con reporte de robo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, en Nuevo Casas Grandes, realizaron el aseguramiento de dos automóviles que contaba con reporte de robo.

Las acciones ministeriales, se llevaron a cabo este lunes 18 de mayo, en la calle Gabino Barrera y avenida Colón de la colonia Nuevo Dublan, localizaron una camioneta Chevrolet, línea Tahoe, color blanco, modelo 2004

Posteriormente, en la avenida insurgentes del Ejido Sección Hidalgo, se localizó una Jeep, línea Liberty, color gris, modelo 2005.

Ambos vehículos se encontraban abandonados y al verificar sus números de serie en la base de datos, se conoció que contaban con reporte de robo, por los que fueron puestos a disposición de agentes del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.