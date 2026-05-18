Cuba agradece ayuda solidaria enviada por México y Uruguay en medio de crisis energética

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este lunes el envío de un nuevo cargamento de ayuda solidaria procedente de México y Uruguay, en un contexto marcado por dificultades económicas, escasez de combustible y afectaciones al sistema eléctrico de la isla.

“En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño”, escribió el mandatario cubano en redes sociales.

Díaz-Canel afirmó que el donativo llega “en días muy difíciles para Cuba”, y señaló que las sanciones y el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos continúan teniendo un impacto “directo y multidimensional” sobre la vida cotidiana de la población.

El mandatario sostuvo que la ayuda representa “un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos y de los principios de humanismo, cooperación e integración que deben unir a la región”.

Asimismo, expresó un reconocimiento especial a la Presidenta Claudia Sheinbaum, por su “liderazgo y firme compromiso”, y agradeció también al gobierno de Uruguay por sumarse a la iniciativa.

“En tiempos difíciles, gestos como este nos recuerdan que Cuba no está sola y que la solidaridad trasciende cualquier frontera”, añadió.

En los últimos meses, Cuba ha enfrentado apagones prolongados y limitaciones en el suministro de combustible, en medio de un endurecimiento de las medidas económicas impulsadas por Washington. México ha enviado previamente combustible y asistencia humanitaria a la isla, mientras diversos gobiernos latinoamericanos han reiterado su rechazo al bloqueo económico contra Cuba.