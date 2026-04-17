Rector de la UNAB imparte conferencia magistral en la UACH y fortalece la cooperación académica

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) recibió al Mtro. Juan Camilo Montoya Bozzi, rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), en una visita institucional orientada a fortalecer la cooperación académica, científica y de vinculación entre ambas instituciones.

En el marco de esta visita, el rector de la UNAB impartió una conferencia magistral en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, donde compartió experiencias y modelos de trabajo enfocados en la internacionalización de la educación superior, así como de consolidar la colaboración y el desarrollo de proyectos de investigación académica conjuntos.

Asimismo, Montoya Bozzi abordó temas clave como la creación y fortalecimiento de centros de ciencia, tecnología e innovación, el impulso a las patentes nacionales e internacionales, y la implementación de instrumentos de inversión académica dirigidos al profesorado, con el objetivo de potenciar la generación de conocimiento y su impacto en la sociedad.

Por su parte, el rector de la UACH, Mtro. Luis Rivera Campos, destacó la relevancia de la internacionalización en las universidades como un eje estratégico para elevar la calidad educativa y ampliar las oportunidades de desarrollo para estudiantes y docentes. Subrayó también la importancia del trabajo colaborativo en investigación, como una vía para atender problemáticas globales desde una perspectiva multidisciplinaria y con impacto local.

Cabe resaltar que la UACH y la UNAB ya cuentan con un convenio para doble titulación de la carrera en Ingeniería Biomédica, esta actividad se enmarca en los esfuerzos institucionales por consolidar alianzas internacionales que favorezcan la movilidad académica, la generación de proyectos conjuntos y una mayor visibilidad en el ámbito global.

Como parte de su visita, el rector de la UNAB realizó además un recorrido por los laboratorios de las facultades de Medicina y Ciencias Biomédicas, Enfermería y Nutriología, así como de la Facultad de Ciencias Químicas, donde conoció de primera mano la infraestructura y capacidades académicas de la UACH.