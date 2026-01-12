Recrean la receta secreta de Coca-Cola con una fórmula química

El creador de contenido LabCoatz ha asegurado haber recreado la receta secreta de nada más ni menos que la Coca-Cola, gracias a una fórmula química.

Pues tras años de investigación, LabCoatz dice haber encontrado los ingredientes de la receta de la Coca-Cola, uno de los secretos que por años ha causado gran intereses.

Según lo explicado por LabCoatz su investigación se ayudó de la documentación histórica sobre la Coca-Cola y de un extenso análisis químico con fórmulas y estudios de la materia, por lo que se ayudó del uso del laboratorio para experimentar y así analizar la composición.

Entre los detalles para recrear la receta secreta de Coca-Cola con una fórmula química, LabCoatz señala que la base de esto es tal y como se indica en el etiquetado de la famosa bebida, sin embargo, lo importante es tener los componentes de los “sabores naturales”.

Con ello, los llamados “sabores naturales” que tendría la Coca-Cola serían derivados de cítricos del limoneno, canela, nuez moscada y cilantro, inclusión de subproductos del caramelo.

Y por lo que con la combinación perfecta, así como la mezcla de los ingredientes se produce el sabor, el aroma y el perfil de la Coca-Cola.

https://youtube.com/watch?v=TDkH3EbWTYc%26autoplay%3D1%26start%3D0

Lista de ingredientes de la receta secreta para recrear sabor de Coca-Cola

Los ingredientes para recrear la receta secreta de Coca-Cola con una fórmula química, según lo logrado por LabCoatz son:

Por litro de cola (versión 111):

Agua carbonatada Azúcar (104 g) 1 ml de solución de sabor A 10 ml de solución de sabor B

Solución de sabor A: Diluya de 20 a 21 ml de la siguiente mezcla de aceites a 1 l con etanol al 95 % con:

45,8 ml de aceite de limón 36,5 ml de aceite de lima 8 ml de aceite de árbol de té 4,5 ml de aceite de canela cassia 2,7 ml de aceite de nuez moscada 1,2 ml de aceite de naranja 0,7 ml de aceite de cilantro 0,6 ml de fenchol

Solución de sabor B: Diluya los siguientes ingredientes a 1L con agua con:

320 ml de colorante caramelo Shank’s 175 g de glicerina (se puede usar menos) 45 ml de ácido fosfórico al 85% 10 ml de vinagre (5 % de acidez) 10 ml de extracto de vainilla 8 g de taninos de vino (se pueden usar más) 9,65 g de cafeína