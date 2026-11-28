La dinastía Aguilar se reunió para celebrar el Día de Acción de Gracias. Leonardo mostró el menú que prepararon en familia y Ángela compartió una foto junto a su esposo.

El Thanksgiving de la familia Aguilar

Fue Leonardo quien dio un vistazo a los preparativos de la reunión. En un video publicado en Instagram, el cantante mostró parte de la comida que su mamá, Aneliz Álvarez, y su hermana Aneliz habían preparado para la ocasión, además de dedicar unas palabras de agradecimiento por su familia y el momento que atraviesa.

“#Thanksgiving con la familia! Aunque esta tradición sea completamente americana, lo que representa es una chulada. Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme dedicarme a lo que me dedico, tener la familia que tengo, y despertarme cada día, sabiendo que cuento con el apoyo y el amor de mis seres queridos”, escribió.

En la grabación, Leonardo recorrió la mesa y adelantó algunos de los platillos que estaban listos para compartir. Entre ellos había pavo, prime rib, puré de camote, puré de papa y dos tipos de relleno: uno de carne y otro de pan. El menú también incluía un platillo de poro, pasta con queso y bisquets.

El cantante no ocultó su entusiasmo por la comida y aprovechó para mostrar algunos detalles de la preparación del prime rib. Según explicó, su mamá colocó una cama de apio y cebollitas debajo de la carne para darle una base durante la cocción. El resultado, aseguró, había quedado buenísimo.

En otro momento del video también apareció Pepe Aguilar, quien ya estaba sentado a la mesa mientras terminaban de acomodar los platillos.

Ángela Aguilar comparte fotos de Thanksgiving junto a Christian Nodal

Por su parte, Ángela Aguilar también quiso compartir con sus seguidores algunos momentos de la celebración familiar. La cantante publicó una fotografía en la que aparece junto a sus seres queridos y, posteriormente, otra imagen en compañía de Christian Nodal.

Con estas publicaciones, la pareja dejó ver que también formó parte de la reunión organizada por la familia Aguilar para celebrar Thanksgiving, una fecha que Ángela aprovechó para compartir con sus seguidores a través de redes sociales.

Así, entre un menú preparado en casa, fotografías familiares y momentos alrededor de la mesa, los Aguilar celebraron el Día de Acción de Gracias acompañados de sus seres queridos.