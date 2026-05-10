Madres mexicanas enfrentan barreras para acceder a una vivienda

Las madres de familia, celebradas cada 10 de mayo, representan uno de los principales pilares de la sociedad mexicana; sin embargo, las condiciones económicas y sociales aún limitan su acceso a una vivienda propia y a la construcción de patrimonio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México residen 54.9 millones de mujeres de 15 años y más, de las cuales 71.5% ha tenido al menos un hijo o hija.

No obstante, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 revela que sólo 28% de las mujeres adultas es propietaria de una vivienda, en comparación con 40% de los hombres.

Para Marimar Martín Prieto, directora de la inmobiliaria Coldwell Banker Marimar, en el marco del Día de las Madres es oportuno reconocer que ellas no sólo sostienen hogares, sino que también necesitan construir patrimonio y estabilidad para ellas y sus hijos.

En entrevista, la especialista indicó que cuatro de cada 10 operaciones inmobiliarias tienen detrás a una mujer, ya sea en la compra o venta de propiedades. Sin embargo, advirtió que las madres jóvenes y de menores recursos enfrentan mayores obstáculos para acceder a una casa.

“Las madres de familia lo tienen muy complicado hoy en día para llegar a ser propietarias de su hogar. Hay altos precios, tasas elevadas, además de tener que cubrir otros gastos, como alimentación de sus hijos, guarderías, transporte, salud, entre otros”, comentó.

Precios y tasas elevadas

Martín explicó que adquirir una vivienda en las principales ciudades del país se ha vuelto cada vez más complejo debido al incremento en los precios de los inmuebles y a las elevadas tasas de interés.

La especialista indicó que los créditos hipotecarios actualmente superan 10% de interés anual, mientras que la mensualidad promedio ronda los 12,000 pesos por cada millón de pesos financiado.

Bajo este escenario, adquirir un departamento en la Ciudad de México, cuyo precio promedio asciende a 3.9 millones de pesos, implicaría una mensualidad cercana a 48,000 pesos.

“Una mujer tiene que ganar mínimo tres veces más, alrededor de 120,000 pesos mensuales. Con menos de eso, no le dan un crédito hipotecario para comprar la vivienda que hay disponible hoy en día”, dijo Martín.

Ante este panorama, muchas mujeres recurren a alternativas como la renta, la autoconstrucción progresiva o la búsqueda de vivienda en zonas periféricas.

No obstante, el aumento en los precios de renta y las mayores distancias respecto a los centros de trabajo también generan afectaciones en su calidad de vida.

Desventajas financieras

Las mujeres también enfrentan desventajas estructurales dentro del mercado laboral, entre ellas menores ingresos, mayor informalidad, interrupciones en su carrera profesional, limitada diversificación de ingresos y una mayor carga de trabajo no remunerado.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que, en el 2024, la tasa de participación económica de las mujeres unidas o casadas fue de 42.8%, mientras que en los hombres con la misma situación conyugal alcanzó 83.8 por ciento.

Esta dinámica impacta directamente en la capacidad de ahorro y pago de las mujeres para acceder a un financiamiento. La ENIF 2024 indica que sólo 4% de las mujeres de entre 18 y 70 años cuenta con financiamiento hipotecario, frente a 7% de los hombres.

Desde la perspectiva de Martín Prieto, tanto el sector público como el privado deben impulsar mejores condiciones para ampliar el acceso a vivienda entre las madres de familia.

La directiva consideró fundamental promover el desarrollo de vivienda asequible, con infraestructura de cuidados y cercana a los centros de trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida de este sector de la población y fortalecer su capacidad de construir patrimonio.