Recibe sentencia por un robo que cometió en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo una sentencia condenatoria de un año y medio de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra de Ricardo Alberto C. R., por el delito de robo con penalidad agravada.

El ahora sentenciado, aceptó su responsabilidad por el delito que cometió el 17 de julio de 2023, cuando en compañía de diversa persona, se robó diversa herramienta del interior del automóvil de la víctima, en la colonia López Portillo de la ciudad de Parral.

Hecho delictivo por el que fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión.

Ante la carga probatoria expuesta por el agente Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito de Robo que integró la carpeta de investigación, Ricardo Alberto C.R., solicitó la terminación anticipada del proceso seguido en su contra.

Por lo que recibió del Juez de Control que conoció la causa penal, la sentencia de prisión que purgará, además deberá pagar la cantidad de 16 mil 100 pesos por la reparación del daño y una multa de 10 mil 374 pesos.

Los trabajos y diligencias realizadas por el Ministerio Público, buscan, además de castigar a los infractores, otorgar justicia a las víctimas y resarcir el causado a su patrimonio.