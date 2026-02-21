Recibe Nicolás Maduro su primer visita consular en Estados Unidos, confirma Cabello

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó este viernes que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, recibieron una primera visita consular tras ser detenido el pasado 3 de enero por Estados Unidos en un ataque militar a Caracas, y posteriormente recluido en una cárcel de Nueva York por cargos de narcotráfico.

“Ya tuvo su primera visita consular, se le fue concedida. Él ahí habla con un funcionario nuestro de Venezuela, y puede manifestarle cualquier cosa que él quiera manifestarle”, dijo Cabello sin detallar la fecha exacta de la visita.

Durante una entrega de patrullas policiales en la localidad de Valles del Tuy en el estado Miranda, vecino de Caracas, el también número dos del chavismo, que niega las acusaciones contra la pareja presidencial, reiteró que “todos los días” el Gobierno venezolano está haciendo “diligencias” para lograr la liberación de Maduro y Flores.

Información de Aristegui Noticias