En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno del Estado habilitó cuatro nuevos Puntos Naranja en las diversas plantas de la empresa manufacturera Teleflex, ubicadas en el Parque Industrial Las Américas de la capital.

Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) fue la instancia encargada de instalar dichos espacios, que se encuentran distribuidos en las cuatro plantas de la compañía: Américas, Cantera, Barrancas y Juventud.

Estos sitios cuentan con el personal capacitado para brindar resguardo temporal y apoyo inmediato a quienes se encuentren en peligro. Entre los servicios que ofrecen se encuentran primeros auxilios psicológicos y apoyo para establecer contacto con el número de emergencias 9-1-1.

La titular de la dependencia, Raquel Bravo Osuna, destacó que los Puntos Naranja representan una muestra de apoyo y solidaridad hacia las trabajadoras que enfrentan situaciones de riesgo inmediato.

Señaló que este programa refleja el compromiso de las instituciones públicas, la iniciativa privada y la sociedad, para prevenir y atender la violencia y el acoso sexual en lugares públicos.

Punto Naranja es una estrategia en la cual los establecimientos participantes se suman a las acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Los nuevos espacios se encuentran distribuidos en cuatro plantas de la empresa:

• Planta Américas: Av. George Washington 3701, Parque Industrial Las Américas,

edificio 2.

• Planta Cantera: Av. George Washington 3701, Parque Industrial Las Américas,

edificio 4.

• Planta Barrancas: Av. George Washington 3701, Parque Industrial Las Américas,

edificio 36.

• Planta Juventud: Av. George Washington 3701, Parque Industrial Las Américas,

edificio 41.