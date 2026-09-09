Recibe Cámara de Diputados de la SHCP el Paquete Económico 2027

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, recibió del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Abraham Amador Zamora, el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, en cumplimiento a la obligación que prescriben los artículos 74 fracción cuarta de la Constitución Política y 42 fracción tercera de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En el acto de entrega-recepción, el diputado Raúl Bolaños aseguró que el Paquete Económico que hoy se recibe constituye el principal instrumento de planeación económica y financiera del Estado mexicano, y en él se definen las prioridades que habrán de orientar las finanzas públicas y, con ello, se traza una parte fundamental del rumbo de las políticas públicas del país.

Mencionó que, como facultad de esta Cámara de Diputados, les corresponde debatir, analizar y, en su caso, aprobar el proyecto que hoy se entrega a esta soberanía para el ejercicio 2027.

“Debemos revisar cuidadosamente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, proceso constitucional que llevaremos a cabo con responsabilidad, diálogo y compromiso republicano en esta Cámara. Como un Congreso que se debe al pueblo, cuidaremos que los acuerdos finales sobre el Paquete Económico 2027 respondan y favorezcan ante todo a los intereses de los sectores más desprotegidos del país”.

Bolaños-Cacho Cué recordó que la división de poderes y la pluralidad política son parte fundamental del trabajo que, en esta Cámara de las y los diputados y de todos los grupos parlamentarios, “cumpliremos en este ejercicio con altura de miras, anteponiendo siempre el desarrollo y el bienestar de México”.

Subrayó que en la Cámara de Diputados hay diálogo, debates serios, pero sobre todo hay claridad de que hay un interés superior que nos une a todas y a todos, independientemente de cualquier grupo parlamentario: que le vaya bien a México.

El diputado Raúl Bolaños instruyó se publique el contenido del Paquete Económico 2027 en la Gaceta Parlamentaria y el día de mañana se dé cuenta al Pleno de su recepción, ordenando el turno a las comisiones correspondientes.

Hizo mención que la facultad constitucional contempla la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y las reformas legales concernientes a las fuentes de ingresos para el ejercicio fiscal 2027, a cargo de la titular del Poder Ejecutivo Federal, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Paquete Económico de 2027 es bienestar para las familias

El secretario de Hacienda, Edgar Abraham Amador Zamora, comentó que este es el tercer paquete que se entrega bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y refleja la ruta que el gobierno de México seguirá para conducir la política económica durante el próximo año: los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país.

Aseguró que el marco por el que debe entenderse el Paquete Económico de 2027 es bienestar para las familias, inversión para elevar la capacidad productiva y finanzas públicas sostenibles para hacer posible esta transformación en el tiempo.

Mencionó que las modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta buscan fortalecer la equidad tributaria, a través de que la contribución de las empresas sea más consistente con su capacidad económica y contiene mecanismos para el combate a la elusión y la evasión fiscal, “cerrando el camino al uso de factureras como forma para acreditar deducciones. Estos esfuerzos permitirán ampliar gradualmente el espacio fiscal disponible para financiar las prioridades de la política económica”.

En 2027 -dijo- continuará la ruta de consolidación fiscal que se inició al comienzo de la administración y se seguirá haciendo de manera estratégica y sin comprometer los recursos destinados a los programas sociales o a los proyectos de inversión.

Se proyecta un déficit, de acuerdo con las medidas de los requerimientos financieros del sector público, de 3.9 por ciento del PIB para 2027, cifra consistente con una política fiscal responsable que asegura la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo y que la mantiene por debajo de otras economías emergentes de Latinoamérica, al tiempo que preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal, subrayó.

Dicha disciplina también se extiende a las empresas públicas del Estado. En Pemex se plantea alcanzar un superávit financiero de 95 mil millones de pesos derivado del esfuerzo de la empresa y de una transferencia del Gobierno Federal para fortalecer su posición financiera y reducir gradualmente su endeudamiento.

Se estima que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027, después de un crecimiento estimado entre 1% y 2.0% en 2026. El gasto público en 2027, afirmó, seguirá orientado a mejorar el bienestar de las familias y fortalecer el crecimiento económico.

Los programas sociales prioritarios continuarán siendo una red de apoyo para cerca de 43 millones de personas, para lo cual se destinarán recursos equivalentes al 2.6 por ciento del PIB.

Se destinarán recursos para fortalecer la educación, la salud y la inversión en infraestructura, lo que permitirá seguir impulsando el desarrollo y la capacidad productiva del país. En salud se destinarán 1.1 billones de pesos, 10.9% más que en 2026, para seguir ampliando la cobertura, fortalecer su infraestructura y garantizar el abasto de medicamentos.

Informó que se seguirá acercando la atención a adultos mayores y personas con discapacidad que tienen dificultades para acudir a una unidad médica a través de “Salud casa por casa”, que ya han realizado más de 23 millones de visitas con un enfoque en la prevención y la atención oportuna.

En 2027 se avanzará en el Servicio Universal de Salud, una nueva etapa en el Sistema Público de Salud que busca integrar mejor los servicios y facilitar la atención de las familias. Para ello, en lo que resta del año, se implementarán más de 12 mil consultorios en los 24 estados adheridos al IMSS-Bienestar.

Además, en Educación se destinarán 1.3 billones de pesos para fortalecer el sistema educativo público, con un aumento de más de 7 por ciento en los recursos presupuestales. En 2027, se continuará con la construcción y mejora de planteles tanto en Educación Básica, Media Superior y Superior.

También, en 2027 se destinará 2.6 por ciento del PIB al gasto en inversión física presupuestaria, destinado a proyectos que permitirán conectar regiones, mejorar los servicios y ampliar la capacidad productiva del país.

Indicó que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza; la tasa de pobreza como el índice de desigualdad, hoy se encuentra en sus niveles más bajos desde que se tiene registro. Por eso, el gasto público tiene una doble responsabilidad: construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana.

“Esto significa seguir fortaleciendo el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y la vivienda, proteger el ingreso de los hogares y ampliar las oportunidades para que las mexicanas y los mexicanos puedan desarrollar plenamente sus capacidades. Significa reducir las desigualdades que durante décadas habían limitado el desarrollo de millones de personas y regiones del país, y significa además invertir”, afirmó.

Resaltó que México enfrenta un entorno internacional complejo, marcado por mayores precios de los energéticos que han elevado las presiones inflacionarias y generado revisiones a la baja en las perspectivas de crecimiento de algunas economías; sin embargo, México ha mantenido una inflación estable y ha continuado creciendo.

Externó el compromiso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el diálogo y la colaboración. “Ponemos a disposición de esta soberanía todo el despacho de la Secretaría, sus subsecretarías y unidades para responder cualquier inquietud durante el análisis de los documentos que hoy entregamos”.

Al evento acudieron la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Gómez Pozos, y el diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Además, diputadas y diputados representantes de todos los grupos parlamentarios: Arturo Ávila Anaya (Morena), Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN), Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM), Reginaldo Sandoval Flores (PT), Mario Zamora Gastélum (PRI) y Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC).

–ooOoo–