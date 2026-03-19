Rechaza alcalde Bonilla iniciativa del plan B; resume incongruencias

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla resumió algunas de las incongruencias que ve en el Plan B que activó Morena como estrategia que busca modificar leyes secundarias que solo requieren mayoría simple en el Congreso, evitando los 334 votos que no consiguieron. Pues para el Gobierno Federal el objetivo es avanzar en la reducción del gasto y nuevas reglas de fiscalización sin depender de la oposición o aliados.

Incongruencias que subraya Marco Bonilla

El Articulo 115 que pretenden modificar establece que ningún municipio podrá tener menos de siete ni más de 15 regidores, pero, en el país solo hay 56 municipios donde hay más de quince regidores (Chihuahua 20) y en México existen mil 89 municipios que tienen menos de siete regidores, es decir, a esos los están equiparando y están incrementando el gasto en vez de reducirlo.

En cuanto al Congreso Federal establecen un porcentaje del presupuesto estatal y en el caso del Congreso del Estado de Chihuahua, está por debajo del porcentaje que da la presidenta Claudia Sheinbaum en su plan B, es decir, aquí incrementaría el presupuesto en el Legislativo local en vez de reducirlo.

Otro tema es el de la paridad. “Imagínen el error brutal y garrafal el desaparecer una lucha justa que han logrado las mujeres desde hace 20 años en este país para que tengan la igualdad de acceder a condiciones como los hombres, y en esta iniciativa, la borraron, se les olvidó a quienes se dicen defensores de los derechos de las mujeres. Imaginen nomás la barrabasada”.

Finalmente, el derecho a la revocación de mandato, esto no es un derecho del gobernante, sino del ciudadano, dijo Bonilla. “Lo que yo creo que la presidenta de México está viendo es que, Morena está tan mal evaluado por las malas desiciones que han tomado, por los escándalos de corrupción, en varios lugares, en varios gobiernos y municipios del país que ella quiere ser la gran candidata y cobijar con su manto, a los candidatos morenistas. Eso no se vale. La intromisión del Gobierno en un proceso democrático donde debe de haber piso y cancha parejo, este es mi resumen del Plan B”.

Para culminar el tema, el mandatario capitalino dejó claro que no le augura buen futuro a esta iniciativa, por lo que esperará a ver qué dicen los diputados, pues ayer la estudió y aseveró que sí tiene errores. “Sí yo fuera la presidenta, correría a esos asesores que me asesoraron para redactar ese Plan B”.