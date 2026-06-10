Realizará Index “Foro de Recursos Humanos” este 24 de junio

La directora de Index Myrna de las Casas dio a conocer la realización del “Foro de Recursos Humanos” el 24 de junio en el hotel Sheraton.

Con el fin de dar un valor agregado para los recursos humanos, el uso de la inteligencia artificial aplicada como una herramienta de alta relevancia para que rinda frutos y con expertos en el tema se realizará dicho foro.

“La industria requiere herramientas por el tema del proceso bilateral, los nuevos retos laborales con los acuerdos laborales serán parte de este encuentro”, comentó de las Casas.

José Nuñez director de recursos humanos de Index dijo que el panel laboral es base para dar parte de un círculo de mejoras en colaboradores así como dar herramientas en productividad y nuevas acciones a tomar con nuevas reglas laborales.

Para este foro hay un costo de 2 mil 800 pesos a socios de Index y 3 mil no socios.