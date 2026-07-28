La historia de Vozinha, el portero de Cabo Verde que firmó ya con Colo Colo

El arquero de Cabo Verde se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo. Ahora, a sus 40 años, vivirá el mejor momento de su carrera tras fichar con Colo Colo

Hay historias que solo el futbol puede escribir. La de Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, es una de ellas. Hace apenas unas semanas, el portero de Cabo Verde llegaba al Mundial de 2026 sin equipo, tras finalizar su etapa con el GD Chaves de Portugal. A sus 40 años, muchos pensaban que estaba cerca del retiro. Sin embargo, el torneo más importante del futbol cambió por completo su destino.

Con actuaciones memorables frente a selecciones como España y Argentina, Vozinha se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial. Sus atajadas lo convirtieron en un fenómeno internacional, dispararon su popularidad en redes sociales y despertaron el interés de varios clubes. Finalmente, el histórico Colo Colo ganó la carrera por ficharlo.

El Mundial que cambió su vida de Vozinha

La selección de Cabo Verde fue una de las grandes sorpresas del Mundial 2026. Aunque cayó en los dieciseisavos de final ante Argentina, el equipo africano dejó una gran impresión y gran parte del mérito fue de su veterano portero.

Vozinha fue figura en varios encuentros gracias a sus intervenciones decisivas, especialmente ante la eventual campeona España y frente a la Albiceleste. Sus actuaciones provocaron que aficionados de todo el mundo comenzaran a seguir su carrera, hasta el punto de ser elegido por los aficionados en el Dream XI del torneo organizado por FIFA.

Su impacto fue tan grande que pasó de tener menos de 50 mil seguidores en Instagram antes del torneo a sumar millones de nuevos seguidores durante el Mundial, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor crecimiento en redes sociales durante la competencia.

Antes del Mundial, Vozinha no tenía club. Su contrato con el Chaves, de la Segunda División portuguesa, había terminado y su futuro era incierto.

Vozinha (Getty Images)

Tras el torneo comenzaron a aparecer ofertas desde distintos mercados, incluido el futbol estadounidense y brasileño. Sin embargo, el experimentado arquero decidió aceptar la propuesta de Colo Colo, el club más ganador de Chile, con el que firmó un contrato por 18 meses.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que la contratación fue aprobada por unanimidad dentro de la institución y destacó tanto el nivel deportivo como el impacto mediático que representa la llegada del arquero caboverdiano.

El fichaje también representa un cambio radical en su situación económica. De acuerdo con diversos reportes publicados tras concretarse la operación, Vozinha percibirá alrededor de 47 millones de pesos chilenos mensuales, cifra que prácticamente triplica lo que ganaba antes del Mundial y lo convierte en el contrato mejor remunerado de toda su trayectoria profesional.

Curiosamente, el arquero también deberá hacer un sacrificio al llegar al futbol chileno. Las normas de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) establecen que las camisetas únicamente pueden llevar apellidos registrados legalmente, por lo que el famoso apodo “Vozinha” (que significa “abuelita” en portugués y surgió como un homenaje a la mujer que lo crió durante su infancia) no podrá aparecer en su uniforme.

En su lugar deberá utilizar alguno de sus apellidos, como Évora, Dias o Évora Dias, salvo que la ANFP apruebe una excepción solicitada por Colo Colo.