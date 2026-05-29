No van a regresar, ni con apoyo extranjero: Sheinbaum arremete contra conservadores

“Todo lo que ha conseguido el pueblo de México hay que defenderlo, porque los del pasado no están contentos con haber perdido sus privilegios. Ellos ven cualquier oportunidad para regresar (a gobernar) y hacen campañas mediáticas y se alían con gobiernos extranjeros, como lo hicieron los conservadores del siglo XIX” que fueron por Maximiliano, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Jocotitlán, Estado de México. Son “antipatriotas”, sostuvo.

También ratificó que “quien se corrompe no es de la cuarta transformación. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Al entregar apoyos del esquema “Comaleras del bienestar”, resaltó que el pueblo “está muy consciente y no va a pasar” el regreso de la oposición. “Ahora hay mucha conciencia. En 2018 hubo la revolución de las conciencias y esa permaneció en el corazón y en la mente del pueblo de México”.

Agradeció el “enorme apoyo” que, dijo, recibe “en cualquier lugar del país” que visita, porque “no nos divorciamos, gobierno y pueblos somos uno mismo”.

El pueblo, afirmó, “tiene que ser parte del gobierno. Esa es la verdadera democracia, la representación del pueblo. Por eso siempre hay que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo, porque el pueblo de México siempre tiene que salir a defender sus conquistas. Ese es el momento que vivimos hoy”.

Como parte del programa El Maíz es la Raíz, con el que se pretende conservar e impulsar la producción de este grano nativo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó apoyos a mujeres rurales que se dedican a la elaboración artesanal de la tortilla, conocidas como comaleras.

En este municipio del norte mexiquense, la presidenta dijo que a la fecha ya son casi 200 mil campesinos dedicados a la siembra maíz nativo los que han recibido apoyos y capacitación para seguir cosechando este grano ancestral y adelantó que para el 2028, el número de beneficiarios con este programa debe alcanzar el millón de productores.

Este año, el programa está enfocado en fortalecer a los pequeños productores de 550 municipios de 8 estados del sureste mexicano, más San Salvador Atenco, en territorio mexiquense, donde ya se han conformado tres mil 998 comunidades milperas e instalado 574 módulos de aprendizaje e innovación para fortalecer las capacidades técnicas locales.

También se está impulsando el relevo generacional a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para que sean ellos los que continúen con la producción de alguna de las 64 espacies de maíz nativo que existen en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que, con los programas que ha puesto en marcha su administración, este año se producirán más de 25 millones de toneladas de maíz, es decir, 3 millones más que el año pasado y recalcó la importancia de seguir impulsando y conservando la maíz nativo, pues este es parte del origen de México.

“Si no cuidamos el maíz nativo vamos a acabar dependiendo de empresas que producen semillas y dejaremos nuestro origen” advirtió Sheinbaum, quien recalcó la importancia de preservar la biodiversidad que existe en el territorio nacional.

Reveló que fueron las propias mujeres rurales de la zona norte del estado, las que le pidieron apoyo, y en coordinación con Alimentación para el Bienestar que encabeza María Luisa Albores, se creó este subprograma de Comaleras del Bienestar, con el que se pretende dar valor agregado a la producción que maíz nativo que siembran en esta región.

A la par de estas acciones, se informó que en otras regiones del país, se está apoyando la comercialización del maíz nativo a través de la instalación de tortillerías del bienestar que se crean a través de cooperativas que conforman los propios productores de las comunidades milperas, o bien, a través de fábricas de tostadas y totopos, según se organicen los propios campesinos.

Sheinbaum visitará por la tarde, el municipio de Almoloya de Juárez donde encabezará una Asamblea Comunitaria del fondo de Aportaciones para la Infraestructura social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.