Realizan revisión en el Cereso 3 de Juárez, sin aseguramientos

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la gobernabilidad y la seguridad en los Centros de Reinserción Social del estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por el secretario Gilberto Loya, realizó un operativo de revisión extraordinaria en el Cereso Estatal No. 3 de Ciudad Juárez.

La intervención se llevó a cabo de manera coordinada entre la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional, además de contar con la presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad durante el desarrollo del operativo.

En el despliegue participaron 264 elementos, conformados por 80 integrantes del Sistema Penitenciario, 111 elementos de DEFENSA y 72 de la Guardia Nacional, además de personal de mando y 22 vehículos oficiales.

Durante la revisión fueron inspeccionadas 576 personas privadas de la libertad y 87 estancias del Área 5, sin localizar objetos prohibidos de relevancia.

Al concluir el operativo se realizó un pase de lista extraordinario, confirmando la presencia de las 576 personas privadas de la libertad alojadas en el área intervenida.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que este tipo de revisiones extraordinarias forman parte de la estrategia permanente para preservar el orden, la seguridad y la gobernabilidad al interior de los centros penitenciarios, mediante acciones coordinadas entre instituciones estatales y federales.