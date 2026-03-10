Realizan revisión en Cereso Femenil de Aquiles, retiran artículos de vestir y maquillaje

Como parte de la estrategia de seguridad implementada en los centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) encabezó una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Femenil No. 1 (Cereso), ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

La inspección se llevó a cabo durante la mañana del 10 de marzo y contó con la participación de 76 elementos de la Policía del Estado en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la intervención, los elementos revisaron un total de 54 estancias y a 227 personas privadas de la libertad. Como resultado, no se localizaron objetos de relevancia que representaran un riesgo para la seguridad al interior del centro penitenciario; únicamente se retiraron excedentes de prendas de vestir y artículos de maquillaje no permitidos.

Estas revisiones forman parte de una serie de intervenciones aleatorias que se realizan de manera permanente en los centros penitenciarios del estado, con el objetivo de mantener condiciones de orden y gobernabilidad al interior de los penales.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, reiteró que estas acciones se realizan de manera coordinada para reducir riesgos tanto para el personal de custodia penitenciaria como para las propias personas privadas de la libertad, porque con seguridad damos resultados.