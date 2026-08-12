Realizan revisión al interior de la Peni Vieja, sin aseguramientos

– Más de 750 Personas Privadas de la Libertad y 376 estancias fueron revisadas sin detectar objetos prohibidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), realizó este miércoles una revisión extraordinaria en el CERESO. Estatal No. 2, ubicado en Chihuahua capital, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad, gobernabilidad y estabilidad de los centros penitenciarios.

El operativo se desarrolló en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y contó con la presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

En la intervención participaron 110 elementos, entre personal del Sistema Penitenciario y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes ingresaron a los módulos del 1 al 8, así como a las áreas de ingresos, talleres y almacén de cocina.

Durante el operativo fueron revisadas 753 Personas Privadas de la Libertad (PPL) y 376 estancias, sin detectar objetos no permitidos o prohibidos que representaran un riesgo para la seguridad del centro.

Únicamente fueron retirados objetos considerados como basura, entre ellos juegos de mesa hechizos y prendas de vestir de colores no permitidos, mismos que fueron destruidos conforme a los procedimientos correspondientes.

Al finalizar la intervención se realizó un pase de lista, confirmando la presencia de las 753 Personas Privadas de la Libertad revisadas, sin registrarse novedades.

Por instrucción de Gilberto Loya, la SSPE mantiene de manera permanente este tipo de revisiones extraordinarias con el objetivo de prevenir riesgos, mantener el control y la gobernabilidad de los centros penitenciarios y garantizar condiciones de seguridad tanto para las PPL como para el personal que labora en estas instalaciones, estrategia que el secretario destacó por su efectividad.