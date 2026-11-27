El fiscal de Distrito Zona Centro, Daniel Terrazas Parada dio a conocer que derivado de la agresión armada que repelieron agentes ministeriales en Aldama, este viernes se llevarán a cabo una serie de cateos en dicho municipio, así como en la región de Ojinaga.

Dijo que, derivado de las investigaciones, se atribuye la agresión armada al grupo de Los Cabrera y dentro del operativo se busca dar con el paradero de 3 sujetos que abrieron fuego contra elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Daniel Terrazas mencionó que el agentes ministerial que resultó herido únicamente recibió dos esquilas, una en la mano y otra en la cara, sin embargo, aseguró que está fuera de riesgo y mejorando en su estado de salud.

Agregó que derivado del operativo para dar con los responsables se ha logrado la detención de diversos sujetos que si bien, no están directamente relacionado con la agresión armada, forman parte de la organización de Los Cabrera.

Fue el pasado miércoles cuando se registró un ataque armando en contra de un grupo de agentes ministeriales que realizaban diligencias de investigación en Aldama, al estacionar la pick up en la que viajaban, una camioneta se detuvo y sus tripulantes abrieron fuego en su contra; los elementos lograron repeler el ataque y los responsables huyeron del lugar.