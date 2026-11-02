Realizan operativo en Gpe y Calvo tras nuevo reportes de disparos

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos dio a conocer que tras nuevos reportes de enfrentamientos armados en la comunidad de San Juan Nepomuceno, municipio de Guadalupe y Calvo, un grupo interinstitucional se dirige al lugar para un recorrido.

Señaló que en últimas horas se alertó a las autoridades de nuevos disparos de cerro a cerro y será en próximas horas cuando los elementos rindan un informe a sus superiores.

Fue el pasado miércoles cuando el presidente seccional de la comunidad informó de diversas detonaciones por arma de fuego, localizándose posteriormente dos vehículos calcinados en una brecha cercana.

Asimismo, un día después se confirmó el hallazgo de un joven de 25 años sin vida, con dos heridas por arma de fuego, en una brecha conocida como “El paso de los indios”, entre las comunidades de Los Otates y Baborígame, Guadalupe y Calvo.