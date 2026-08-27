Realizan inspección en el Cereso de Juárez, aseguran 3 puntas hechizas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó este jueves 27 de agosto una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, como parte de las acciones impulsadas por Gilberto Loya para mantener la gobernabilidad, estabilidad y seguridad al interior de los centros penitenciarios.

Participaron 100 elementos del Sistema Penitenciario, con seis vehículos oficiales; 114 elementos de DEFENSA; así como 83 elementos de la Guardia Nacional, con nueve vehículos oficiales, para un total de 299 elementos desplegados.

El personal ingresó a los módulos 19, 19-A, Bajo Riesgo y al módulo destinado a personas con medidas especiales de seguridad, donde se llevó a cabo la revisión de 1,148 Personas Privadas de la Libertad y 183 estancias.

Como resultado del operativo fueron aseguradas tres puntas hechizas, además de retirarse excedentes de prendas de vestir y artículos considerados como basura, mismos que fueron destruidos conforme a los procedimientos establecidos.

Una vez concluidas las revisiones, se realizó un pase de lista extraordinario y un recorrido de seguridad perimetral, sin que se registraran novedades.

La SSPE refrenda así su compromiso de mantener acciones de supervisión y control al interior de los centros penitenciarios, mediante operativos coordinados que permitan detectar y retirar objetos no permitidos, preservar la gobernabilidad y fortalecer las condiciones de seguridad tanto para las Personas Privadas de la Libertad como para el personal penitenciario.