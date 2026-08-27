Distribuye NutriChihuahua 2 mil 600 apoyos durante la Ruta Chihuahua

En el marco de la Ruta Chihuahua encabezada por la gobernadora Maru Campos en distintas regiones del estado, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común a través de la estrategia NutriChihuahua distribuyó 2 mil 600 apoyos, en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad.

Jesús Carrillo, titular de la dependencia, informó que mediante el comedor móvil se ofrecieron sin costo platillos calientes y snacks saludables en Temósachic, Julimes y Rosales, especialmente para personas mayores, niñas y niños.

Además se entregaron mil 200 despensas con productos de la canasta básica a familias de Bachíniva, Meoqui y Delicias, para contribuir a la preparación de alimentos en sus hogares.

Carrillo destacó que estas jornadas permitieron dialogar con habitantes de distintas regiones y conocer de manera directa su percepción sobre NutriChihuahua, una de las estrategias de la administración estatal, para atender las necesidades alimentarias de la población.

Señaló que la estrategia mantendrá presencia en diferentes localidades mediante la unidad móvil y la apertura de nuevos comedores comunitarios, con el objetivo de ampliar su cobertura y beneficiar a más personas.